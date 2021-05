Le pagelle di Lazio-Torino 0-0: Luis Alberto in serata in sì; Radu reattivo

STRAKOSHA 6,5

Una sola parata nella ripresa su un tiro citofonato di Sanabria, per il resto tifa per i compagni che le provano tutte per fare gol.

MARUSIC 6

La sua è una gara senza sbavature bravo a cambiare posizione quando Inzaghi decide di rivoluzionare la difesa.

LUIZ FELIPE 6

Gestisce le rare sortite del Toro senza troppi problemi, si becca un giallo per un intervento duro su Bellotti. (23' st Patric 6: fa il suo senza errori).

RADU 6,5

Reattivo al punto giusto scodella un pallone al bacio per Muriqi che però di tirare in porta non riesce proprio. (30' st Parolo 6: centrale senza sbavature).

LAZZARI 6,5

Il più motivato, fin da subito, corre sulla fascia come un forsennato rifornendo i compagni con una serie infinita di palloni. Coglie anche il palo.

AKPA AKPRO 5

Corre tanto, alla ricerca disperata di qualche varco nelle maglie del centrocampo granata, ma le idee sono davvero poche. (30' st Pereira 5: a tratti irritante).

LEIVA 6

Una gara di alti e bassi è evidentemente provato da una stagione lunga e ricca di impegni. (23' st Escalante 5,5: non cambia l'inerzia della gara).

LUIS ALBERTO 6,5

Attivo e voglioso, sfiora la rete con un numero dei suoi un tiro a girare che però non sorprende l'estremo Sirigu che si ripete nel finale.

FARES 5,5

Gara impalpabile dell'esterno che non è mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni. E' stata una delle grandi delusione della stagione. (16' st Lulic 6: entra ed impegna subito Sirigu).

MURIQI 5

Tante occasioni senza però mai riuscire ad impegnare Sirigu, sulla falsa riga di quanto visto nelle ultime uscite non è un giocatore dal Lazio.

IMMOBILE 5

L'arbitro gli annulla un gol validissimo, nella ripresa invece si divorara il possibile vantaggio cogliendo il palo su rigore.

INZAGHI 6

La Lazio ci crede ma la dodicesima vittoria di fila in casa non arriva e, purtroppo per lui, condanna il fratello Pippo a retrocedere in B con il suo Benevento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA