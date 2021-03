Pagelle Bayern-Lazio 2-1: Correa pericoloso, Parolo entra e strappa applausi

Esce con onore la Lazio dal campo del Bayern campione del mondo e dalla Champions League. Spiccano le prestazioni di Correa di Parolo e di Reina, sempre attento e felino.

REINA 6.5

Si tira poco nello specchio, ma lui si fa trovare pronto con due parate decisive.

MARUSIC 6

Ci mette voglia e corsa, anche se molto spesso va in sofferenza al cospetto di Gnabry, tra i migliori di Flick.

ACERBI 5

Alterna buone cose a momenti in cui lascia pericolosi buchi a Lewandowski e compagni.

RADU 5.5

Attento nella prima frazione, cala alla distanza. Un suo movimento errato apre la strada al raddoppio di Choupo-Moting.

LAZZARI 5.5

Molto più impegnato nel chiudere che nell’offendere, di sicuro però molto meglio che all’andata (12’st Parolo 6.5: una prova ancora generosa, condita da un gol meritato).

MILINKOVIC-SAVIC 5.5

Parte bene ma poi si concede troppe pause all’interno di una sfida che doveva vederlo protagonista.

ESCALANTE 5

Sgomita parecchio ma poi è poco lucido in fase di impostazione (39’ st Akpa Akpro sv).

LUIS ALBERTO 6

Si sdoppia spesso in fase di contenimento, ma perde lucidità quando c’è da creare l’ultimo passaggio per i compagni (30’ st Cataldi sv).

FARES 6

Dalle sue parti un cliente scomodo come Sanè, soffre ma non troppo. Davanti spinge ma non con troppe fortune. (1’ st Lulic 6: spinge spesso sulla sinistra, creando qualche problema).

CORREA 6

Troppo a fasi alterne, ma è il più pericoloso lì davanti. Con un po’ più di vivacità e costanza avrebbe potuto fare davvero male.

MURIQI 4.5

Davanti sgomita ma si vede poco, generoso in fase di copertura, un suo abbraccio a Goretzka porta al rigore che sblocca la gara (11’ st Pereira 6: entra bene, suo l’assiste per il gol di Parolo).

INZAGHI 6

Voleva una Lazio più libera di testa, di sicuro una reazione rispetto all’andata si è vista. Ora deve riconquistare l’Europa per rigiocarsi sfide come questa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 23:49

