Lazio, ecco la nuova prima maglia della stagione 2021-22: sarà una divisa “green” FOTO E VIDEO

Presentazione via social a sorpresa della maglia home della Lazio per la stagione 2021-22. Grande attesa da parte dei tifosi che, complici alcune indiscrezioni, temevano che si passasse dal classico celeste al verde, una notizia che li aveva mandati su tutte le furie.

La realtà però è un'altra perché la prima maglia è del classico colore celeste, collo a 'V' e bordini delle maniche bianchi, di 'green' c'è solo la produzione perché la Macron, sponsor tecnico della società biancoceleste, come svelato nel video di presentazione, utilizzerà bottiglie di plastica “che diventano maglie dal tessuto green” come racconta la voce di Pino Insegno nel video di presentazione: “L'inutile diventa utile – prosegue il video - 13 bottigliette diventano simbolo di sudore sacrificio storia emozione, dagli sprechi generiamo nuova passione. Lazio e Macron, insieme per il pianeta”. Seconda e terza maglia verranno svelate nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA