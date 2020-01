Lazio-Napoli 0-0 Diretta Strakosha alza la punizione di Insigne

Sabato 11 Gennaio 2020, 16:09

La sfida tra Cagliari e Milan apre la 19esima giornata di Serie A, ultima del girone di andata. I sardi, 29 punti in Lazio e Napoli scendono in campo quest'oggi alle 18 per la 19esima giornata di Serie A, ultima di andata. I biancocelesti hanno iniziato il nuovo anno solare aggiudicandosi la sfida di Brescia grazie al gol nel recupero di Immobile, e viaggiano con 6 punti di ritardo rispetto al duo di testa Juventus ed Inter ma con una partita in meno; Epifania amara invece per i partenopei, nettamente sconfitti in casa dall'Inter e fermi in classifica a 24 punti alla pari col Torino.La Lazio viene da 4 vittorie casalinghe consecutive, con 14 reti segnate e solamente 3 subite; i biancocelesti sono l'unica squadra della Serie A, insieme alla Juventus, imbattuta tra le mura amiche. Numeri da incubo per il Napoli, che in campionato ha vinto 1 sola volta negli ultimi 10 impegni.Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: InzaghiOspina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso