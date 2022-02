Lazio-Napoli 1-2, le pagelle: Immobile non sfonda, Milinkovic è un leone, Insigne illuminato, Fabian Ruiz eroe

La sfida tra Lazio e Napoli finisce con la vittoria dei partenopei all'ultimo secondo (2-1). Decide una perla di Fabian Ruiz al 49' della ripresa. Napoli in vantaggio con Insigne al 17' e momentaneo pari della Lazio con Pedro al 43' sempre del secondo tempo-

LE PAGELLE DELLA LAZIO (di Enrico Sarzanini)

STRAKOSHA 6,5

Bravo a togliere il pallone dalla testa di Osimhen nel primo tempo, si allunga bene sul tiro di Fabian Ruiz. Nega ad Insigne la gioia della doppietta ma si fa bucare due volte.



MARUSIC 6,5

Con Insigne da quella parte è costretto al doppio turno. Riesce a contenerlo anche se a volte è difficile contenerlo.



LUIZ FELIPE 6

Fin da subito Osimhen si conferma un cliente scomodo ma lui è attento e preciso anche se con il passare dei minuti inizia a perdere lucidità.



PATRIC 5

Il tridente del Napoli fa paura lui parte bene, disinvolto ma sbaglia il pallone che regala il vantaggio al Napoli. (38' st Acerbi, sv).



RADU 6

Non è sempre lucido e contro il Napoli non ti puoi permettere distrazioni, ma dopo un avvio incerto ritrova la giusta lucidità. (24' st Hysaj 5,5: non si fa notare in positivo).



MILINKOVIC 6,5

A centrocampo lotta come un leone anche contro tre da solo, non molla mai e spesso illumina la scena con i suoi colpi. Anche lui sfiora il gol.



LEIVA 6,5

Il suo acume tattico è oro colato per questa Lazio targata Sarri. C'è sempre anche quando meno te lo aspetti. Sulla tenuta atletica a 35 anni non gli si può chiedere di più. (38' st Basic, sv).



LUIS ALBERTO 6

Clamoroso il gol che si divora in avvio a due passi dalla porta questa volta sembra essere meno lucido rispetto alle ultime gare.



ANDERSON 6

parte con le migliori intenzioni ma è tra quelli che nel primo tempo si divorano dei gol clamorosi. (19' st Pedro 6,5: entra e trova il momentaneo pareggio con un eurogol).



IMMOBILE 5,5

Nel primo tempo si divora una clamorosa palla gol e non è da lui. Tenta qualche imbucata delle sue ma la difesa del Napoli gli toglie il respiro.



ZACCAGNI 6,5

La giornata di riposo forzata causa squalifica contro il Porto lo ha caricato a pallettoni: parte a mille e ci resta per tutti i 90'.



SARRI 6

La sua Lazio è anche bella da vedere ma troppo poco cinica sotto porta e alla fine si arrende proprio alla cattiveria sotto porta del Napoli.

LE PAGELLE DEL NAPOLI (di Fabrizio Ponciroli)

OSPINA 6

Non si fa mai trovare impreparato. Bravo nelle uscite, dà sicurezza all'intera retroguardia azzurra. Nel finale Pedro lo beffa con una magia.

DI LORENZO 6

Zaccagni gli fa sudare le proverbiali sette camicie. Meglio quando deve proporsi in attacco. Serata impegnativa.

RRAHMANI 6

Si addormenta in un paio di occasioni, per il resto fa il suo dovere e si fa aiutare dal gigante Koulibaly per sbrogliare le situazioni più scabrose.

KOULIBALY 7

Solita grande prova. Fa tutto quello che serve e lo fa dannatamente bene. Nelle chiusure è imperiale, di testa insuperabile.

MARIO RUI 6

Fa il suo dovere. Si preoccupa soprattutto di difendere. In attacco non rischia più di tanto. Soldatino.

DEMME 6,5

Tanta corsa. Sempre lucido nelle scelte e dà anche una grossa mano a livello difensivo. E' ovunque. Polipo (36' st Lobotka ng).

FABIAN RUIZ 6,5

Sbaglia troppo facili palloni, soprattutto per uno della sua qualità. Non ha la solita lucidità. Nella ripresa ritrova le antiche certezze e decide la gara con un colpo da biliardo a tempo quasi scaduto.

POLITANO 6,5

Quando riesce a scappar via, è un pericolo per la difesa biancoceleste. Gli manca continuità ma è comunque sempre graffiante (36' st' Ounas ng).

ZIELINSKI 5

Cerca di rendersi utile ma fatica a trovare palloni giocabili. Arretra molto per provare ad entrare in partita. Va ad intermittenza (12' st Elmas 6,5: porta freschezza e idee interessanti).

INSIGNE 7

Molto attivo sin dai primi minuti di gioco. Trova il suo primo gol stagionale su azione ed è un gol pesantissimo. Sfiora la doppietta. Nel finale l'assist per Fabian Ruiz (49' st Juan Jesus ng).

OSIMHEN 6

Un leone in gabbia. Corre, si dimena e prende anche un sacco di colpi. Gli arrivano davvero pochi palloni giocabili. Poco coinvolto ma sempre pericoloso.

ALL. SPALLETTI 6,5

Il tanto agognato aggancio al Milan, in testa alla classifica, arriva. Insigne lo illude, Pedro sembra rovinargli la festa ma poi ci pensa Fabian Ruiz.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA