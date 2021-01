Lazio, Musacchio sbarca a Roma: inizia la nuova avventura del difensore alla corte di Inzaghi

L’avventura di Matteo Musacchio alla Lazio sta per iniziare. Il difensore argentino classe 1990 è arrivato a Roma in serata con un treno partito da Milano Centrale. Trascorrerà la notte in un hotel in zona Ponte Milvio, poi domani mattina sosterrà le visite mediche di idoneità sportiva e firmerà il nuovo contratto con il club biancoceleste. E’ lui il rinforzo del mercato di gennaio per sostituire l’infortunato Luiz Felipe. Il costo dell’operazione si aggira intorno al milione di euro: Musacchio, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo giugno, si legherà alla Lazio per sei mesi con un ingaggio da circa 700mila euro, più un’ opzione per altre due stagioni con i biancocelesti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 22:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA