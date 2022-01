Lazio, per Muriqi al Mallorca ci siamo. Ma Lotito pretende garanzie

In casa Lazio continua la corsa contro il tempo. Sono ore febbrili per il patron della Lazio Claudio Lotito che, chiuso nel quartier generale di Villa San Sebastiano, sta provando ad accontentare le richieste del tecnico Sarri (oggi possibile appuntamento tra i due) che si aspetta un difensore ed un sostituto di Muriqi, operazioni collegate perché la cessione dell'attaccante è propedeutica all'acquisto del difensore individuato in Casale del Verona. La trattativa con il patron giallobù Setti viaggia spedita (la società veneta guarda caso ha già tesserato Retsos, difensore centrale proveniente dal Bayer Leverkusen) si va verso un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro, la stessa formula che ha portato Zaccagni in biancoceleste.

Accordo con l'entourage del calciatore per un quinquennale a 1,3 milioni più bonus, ieri polemica per un suo post risalente al 2015 ripostato da qualcuno: «Se vedi un punto rosso, spara a vista. Non è un pomodoro, ma uno sporco comunista». Per chiudere l'operazione servirà cedere Muriqi a cifre simili e con la stessa formula: l'ultima pista porta al Maiorca in Spagna. L'interesse è concreto, ma Lotito chiede garanzie sul riscatto e vorrebbe l'obbligo in caso di salvezza. Per la difesa spunta pure il nome si Ghoulam del Napoli che può lasciare i partenopei con sei mesi di anticipo.

Ieri la ripresa a Formello dove s'è rivisto Radu, presumibilmente guarito dal Covid avendo prima svolto le visite mediche di idoneità in Paideia dove c'era anche Luiz Felipe che contro l'Atalanta ha avvertito un piccolo fastidio muscolare. Nulla di grave, il difensore risponderà alla chiamata di Mancini dove verrà valutato anche dallo staff medico azzurro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA