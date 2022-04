Lazio, da Muriqi a Jony gli esuberi pesano. Tare deve tagliare 15 milioni di euro di stipendi

Un mercato oculato, fatto principalmente di parametri zero. Sarà un'estate di fuoco per il diesse Tare che, complici i tanti giocatori a scadenza che andranno via e quelli che considerano il loro ciclo a Roma ormai terminato, dovrà ricostruire la Lazio del futuro. Dovrà farlo a immagine e somiglianza del tecnico Sarri che, per restare, ha chiesto garanzie proprio sul mercato. Per farlo, come detto, si dovrà puntare molto sui parametri zero (Romagnoli in testa) ma allo stesso tempo bisognerà reperire i fondi per completare la squadra chiesta dal tecnico.

Una parte dei soldi arriverà dalle cessioni (Milinkovic e Luis Alberto sono quelli che hanno più mercato, uno dei due dunque verrà certamente sacrificato), l'altra dal risparmio dei famosi esuberi che ogni anno pesano sul bilancio per circa 15 milioni di euro lordi di stipendi. Innanzitutto i giocatori che sono finiti in prestito; il primo della lista è Vedat Muriqi, attualmente al Maiorca, che guadagna 2,2 milioni netti a stagione, quindi 4,4 lordi: cederlo sarebbe una liberazione per la Lazio, ma sembra difficile che il club spagnolo tiri fuori i 13 milioni di euro del riscatto. Poi ci sono i vari André Anderson (800mila euro netti, al San Paolo), Riza Durmisi (un milione, Sparta Rotterdam), Denis Vavro (1 milione, Copenaghen), Gonzalo Escalante (1,4 milioni, Alaves), Djavan Anderson (0,5, Zwolle) e Jony (1,5 milioni, Sporting Gijón). A questi si devono aggiungere gli esuberi attualmente in rosa e ormai fuori dal progetto come Akpa Akpro (0,5 milioni) e Kamenovic (0,5), quest'ultimo tesserato a gennaio ma scartato già la scorsa estate da Sarri.

In questa strategia ecco spiegata la volontà di non rinnovare il contratto a Lucas Leiva, il brasiliano che sarebbe pronto a restare un'altra stagione ma il cui ingaggio da 2,3 milioni, a 35 anni suonati, diventa un lusso non sostenibile per questa nuova Lazio di Sarri che sta nascendo.

Infine, Lotito in serata sulla protesta della Nord che non andrà allo stadio: «Il danno lo fanno alla Lazio non a me».

