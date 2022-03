Le picconate di Mimmo Caso: "Lazio, il derby perso è un brutto segnale. Se fossi Sarri andrei via"

Dirigente sportivo, GIà allenatore ed ex calciatore della Lazio, Mimmo Caso ha vinto annche uno scudetto (Inter) e una Coppa Italia (Fiorentina).

Partiamo dalla fine: Italia fuori dal Mondiale ora si punta il dito sui settori giovanili.

«Serve tornare a fare i settori giovani come si deve invece a noi piace fare da scaricabarile. Le critiche ci stanno ma Mancini, che deve restare, si è preso la responsabilità di lanciare i giovani cosa che dovrebbero fare i club. Non è una squadra di fenomeni ma sul campo ha ottenuto grandi successi come l’Europeo».

Lei ha allenato campioni in erba del calibro di Nesta, Di Vaio, Flavio Roma...

«Nei settori giovanili oggi si vedono più stranieri che italiani così il nostro calcio va a scomparire. Dalla mia Lazio Primavera sono usciti tanti campioni, non capisco perché non si possa tornare a fare questo. I talenti ci sono vanno solo scovati. Purtroppo la classe dei dirigenti in Italia è zero».

Facciamo un salto nel 2004: Caso è stato il primo allenatore di Lotito.

«Feci un favore a De Mita (allora capo della Comunicazione, ndr) da responsabile del settore giovanile andai a fare la tournée in Giappone, Peruzzi, Liverani e Oddo dissero al neo presidente Lotito di tenermi in panchina».

Lei fu il tecnico del famoso mercato dei “nove in un giorno”.

«Dissi a Sabatini di sbrigarsi che il campionato stava per iniziare e lui fece miracoli. Volevano prendere Maccarone ma io chiesi Rocchi perché lo avevo visto giocare, era un fenomeno e non mi sbagliavo».

E l'ultimo derby?

«Sono rimasto malissimo, non posso pensare che lo sport sia fatto di gente che non vuole lottare in campo, che non mette la cattiveria giusta anche se hai di fronte un avversario più forte. Mi ricordo quando mi dissero di marcare Rivera o Zico, c'era da mettersi le mani nei capelli ma non mi sono mai tirato indietro. Pensa che Fascetti mi fece giocare da libero, in quanti si sarebbero presa questa responsabilità? Oggi i giocatori alla prima difficoltà non sanno cosa fare, nel derby non sono scesi in campo. Sinceramente da laziale mi rode non poco. Quando ero sulla panchina non ho giocato il derby ma Papadopulo lo vinse con una squadra inferiore che in campo ci mise l'anima. Non si può davvero perdere un derby senza mai lottare; sono rimasto esterrefatto, la Lazio ha fatto davvero una figura meschina».

Che ne pensa di Sarri?

«Fossi in lui andrei via. Perché oggi un allenatore se è legittimato bene, altrimenti non credo che lui abbia bisogno di soldi o di presentazioni considerato il suo curriculum. Secondo me dovrebbe avere il coraggio di dire “signori non c'è feeling con il diesse, non c'è feeling con il presidente, ci sono situazioni che non mi piacciono e quindi non posso rimanere”. Per poter fare l'allenatore tutti devono essere dalla tua parte. E anche i tempi lunghi del rinnovo non è un bel segnale. Comunque ci sono persone preposte e più brave di me a fare scelte».

