Lazio, Szoboszlai conferma: "Vero, il club mi viole"

"So dell'interesse della Lazio ma in questo momento non ci penso”. Così Dominik Szoboszlai uno dei migliori talenti del calcio europeo, centrocampista di punta del Salisbrugo e da molti considerato il nuovo Milinkovic. Ecco perché il diesse Tare ha già da tempo messo gli occhi sul 19enne ungherese, regista dai piedi buoni e dotato di una tecnica sopraffina. Sarebbe lui uno degli obiettivi principali della Lazio che in gran segreto lo scorso dicembre gli avrebbe fatto visitare il centro sportivo di Formello. “L'unica cosa importante ora è che questo periodo difficile finisca per tutti, così da poter continuare il campionato. Non vale la pena guardare avanti” ha sottolineato il giocatore che, come tutto d'altronde, non vede l'ora di mettersi alle spalle l'emergenza coronavirus per poter tornare a giocare a calcio: “La vita ci è cambiata nel giro di poche settimane – ha detto a Nemzetisport - Cerco di allenarmi e di stare a casa il più tempo possibile per essere al top della forma quando si potrà tornare in campo”.

In attesa che tutto riprenda Tare ci sta lavorando: complice l'ottimo rendimento (29 presenze con4 gol e 7 assist) il costo del cartellino si aggira sui 20 milioni di euro, una cifra alla portata della Lazio che però dovrà superare la concorrenza di Milan e Napoli. In attesa di sviluppi Tare ha puntato anche Vedat Muriqi, attaccante kosovaro classe 1994 del Fenerbahce, per completare l'attacco. Terzo nella classifica dei marcatori del campionato turco con 13 gol in 25 gare ha un fisico possente è una classica punta ed è un mancino naturale ed è valutato tra i 15 ed i 20 milioni di euro. La conferma dell'interesse biancoceleste arrivata dall'avvocato Francesca Alfieri che cura gli interessi legali degli agenti che hanno il mandato per trattare in Italia: “Piace alla Lazio – ha detto a lalaziosiamonoi.it - ma non me la sento di sbilanciarmi, in ogni caso il giocatore vuole la Serie A a tutti i costi”. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 21:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA