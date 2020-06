Lazio, Milinkovic migliora: il campionato non è a rischio

Allarme parzialmente rientrato per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, che ieri in allenamento ha rimediato una botta ad un ginocchio, oggi ha svolto una parte della seduta senza prendere parte dall'amichevole in famiglia. Nel pomeriggio il giocatore era atteso in Paideia per dei controlli ma alla fine la risonanza è stata annullata. Possibile che il giocatore sia stato visitato direttamente nel Lazio Lab, il nuovo centro medico all'interno di Formello, in ogni caso si parla di una botta senza nessuna grave conseguenza. Le condizioni del centrocampista, che lamentava un lieve dolore, verranno monitorate nelle prossime ore ma a Formello si respira grande ottimismo. In Paideia intanto si è presentato Leiva che continua spedito il recupero dopo la piccola operazione di pulizia al ginocchio. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 20:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA