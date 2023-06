Calciomercato Lazio, Sarri vuole Milik. Ma è aperta anche la pista Berardi

di Enrico Sarzanini

Il mercato della Lazio è pronto a entrare nel vivo. Dopo la riunione operativa della scorsa settimana a Formello con Sarri, Fabiani e Calveri, il presidente Lotito scenderà in campo in prima persona per accontentare l’allenatore. Priorità all’attacco e in particolare a colui che dovrà alternarsi con Immobile: Milik resta in cima ai preferiti. La Juventus ha deciso di non riscattarlo dal Marsiglia a 7 milioni più due di bonus, ma non è detto che non torni alla carica con una nuova offerta, la intanto Lazio si è portata avanti ed ha incassato il gradimento del giocatore che sarebbe ben felice di riabbracciare Sarri, con cui si è già sentito telefonicamente, che con il ritorno in Champions dei biancocelesti è pronto a ritagliargli un ruolo importante. C’è da trattare con i francesi che chiedono 9 milioni per liberarlo.

Nel frattempo si continua a lavorare con il Sassuolo per Berardi, una delle principali richieste di Sarri, che scalpita per giocare in Champions: i neroverdi partono da una valutazione di 25 milioni di euro e sarebbero disposti a un piccolo sconto ma solo in caso di pagamento in un’unica soluzione, considerati i tanti esuberi da piazzare in casa Lazio, qualche giocatore potrebbe rientrare nell’operazione. Tutti gli indizi portano a Cancellieri (valutato 8 milioni di euro) che cerca una squadra che possa dargli spazio per valorizzarlo.

ABBONAMENTI – Sbloccata anche la questione abbonamenti, dopo l’incontro tra Lotito e l’ufficio marketing capeggiato da Marco Canigiani.

