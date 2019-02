Lazio, Inzaghi: «Siamo in piena emergenza in difesa: Milan squadra micidiale»

«Per quanto riguarda la difesa siamo in emergenza e cercheremo di ovviare. In questi ultimi allenamenti abbiamo provato a cambiare per vedere chi può adattarsi ai ruoli scoperti». Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'andata di semifinale di Coppa Italia in programma domani allo stadio Olimpico contro il Milan. «La squadra ha lavorato bene, veniamo da un'eliminazione con il Siviglia che brucia per come sono andati gli episodi. Abbiamo avuto 4 giorni per lavorare e dobbiamo farci trovare pronti per la partita di domani», ha proseguito Inzaghi sull'emittente ufficiale della Lazio. «Domani dobbiamo affrontare la sfida con umiltà pensando che si giocherà sui 180 minuti», ha aggiunto l'allenatore laziale che sulla sfida a distanza tra i bomber Immobile e Piatek ha tenuto a precisare: «Immobile e Piatek sono due grandissimi attaccanti: Ciro è qui da 3 anni e sta facendo grandissime cose, Piatek si è inserito benissimo a Milano. Domani però è la sfida Lazio-Milan e dovremo dare il massimo. Sarò soddisfatto se vedrò la mia Lazio fare una grande gara, concedendo poco ai rossoneri». Ultimo aggiornamento: 17:27





© RIPRODUZIONE RISERVATA