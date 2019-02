Lazio, Inzaghi: «È mancata solo la ciliegina del gol»

«È mancato solo il gol. I ragazzi hanno fatto un'ottima gara, di sostanza. Giocavamo contro la squadra più in forma della serie A e non abbiamo concesso una parata a Strakosha. Questo è di buon auspicio anche se dovevamo segnare. Ma dovevamo pareggiare va bene lo 0-0». Così Simone Inzaghi, dai microfoni di RaiSport, commenta il pareggio senza reti fra Lazio e Milan nella semifinale di Coppa Italia. Cosa pensa il tecnico della prova di Acerbi, che ha arginato Piatek? «A parte Acerbi penso che anche Bastos, Patric e i quinti di centrocampo hanno fatto una partita attenta - risponde il tecnico laziale -. Abbiamo sempre avuto il pallino del gioco. Non dimentichiamo che di fronte avevamo tanta qualità ma siamo stati bravi a limitarli bene. È mancata la ciliegina del gol». In campo si è vista solo la Lazio? «Il Milan è la squadra più in forma in Italia in questo momento - risponde Inzaghi - ma siamo stati bravi noi a far sì che i rossoneri facessero poco. Peccato non aver trovato il gol, siamo scesi bene in campo e abbiamo fatto una grande partita». Ma Inzaghi si aspettava un Milan così rinunciatario? «Io penso che sia più merito della Lazio. Il Milan ha grandissima qualità sapevamo che ci avrebbe aspettato ma i ragazzi sono stati bravi. In questo momento si vede che non deve entrare ma io guardo la prestazione e ce la giocheremo a Milano».

Ultimo aggiornamento: 23:52





