Lazio-Milan dalle 20,45 diretta. Formazioni: c'è Luis Alberto, Pioli con Mandzukic

L'ultimo treno per la Lazio. Il Milan invece vuole restarci dentro. In programma stasera all'Olimpico l'ultima gara del turno di Serie A: ed è una sfida che vale la Champions League. In panchina per i biancocelesti torna Inzaghi, che a causa del Covid ha saltato le ultime tre partite. Un buona notizia. Dall'altro lato Pioli non potrà contare su Ibrahimovic, che dovrebbe tornare nella prossima gara contro il Benevento: il tecnico si affida a Mandzukic. I punti in palio sono pesantissimi. Per entrambe. Fischia Orsato.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All.: Pioli.

ARBITRO: Orsato di Schio.

