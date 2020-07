di Emiliano Bernardini

La sensazione è quella di un sogno infranto. Una mazzata sulle speranze scudetto della Lazio . Il Milan vince per 3-0. I biancocelesti perdono per la prima volta all'Olimpico. La Juve scappa a +7. E domani l'Inter può accorciare a -1. Senza cinque titolari la squadra di Inzaghi cade sotto i colpi di un diavolo cinico e che ancora una volta fa uno sgambetto sulla via del tricolore. Nulla è perduto ma è chiaro che ora si fa durissima. Nella stagione 1999-00 i punti di dastacco a 8 dalla fine erano addirittura 9 ma a rendere più fragile la Lazio oggi sono gli uomini contati. Quelli che sono mancati terribilmente stasera a Inzaghi. I biancocelesti ci hanno provato. Hanno lottato. Ma stavolta, a pezzi fisicamente, si è dovuta arrendere. Senza cinque titolari è dura per chiunque. Figuriamoci poi se ti manca il capocannoniere del campionato. La rimonta non è riuscita. E così Calhanoglu e Ibrahimovic, su rigore, e Rebic hanno inferto colpi pesanti. La lazio è finita ko fisicamente ma si spera no moralemnte. La testa è l'ultimo appiglio per lottare ancora. Come detto ulla è perduto, sia chiaro ma la strada diventa ripidissima. Soprattutto se la Juve non perde colpi. Ora ci si aggrappa al calendario che vede i bianconeri contro Milan e Atalanta. Mentre la Lazio sfiderà Lecce e Sassuolo.Le formazioniLAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Luis Alberto; Correa. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Lukaku, Bastos, J. Silva, A. Anderson, D. Anderson, Armini, Cataldi. All.: Simone Inzaghi.MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Çalhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: Begović, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Krunić, Bonaventura, D. Maldini, R. Leão, Rebic. All.: Stefano Pioli.