Lazio, Szoboszlai torna di moda. E Tare ci riprova

Lo scorso anno individuato come possibile sostituto di Milinkovic, che poi è rimasto a Roma, Dominik Szoboszlai è tornato prepotentemente d'attualità a Formello. Il diesse Tare infatti sta lavorando alacremente per costruire una Lazio da Champions, ed il talentuoso centrocampista diciannovenne del Salisburgo potrebbe essere uno dei regali per il tecnico Simone Inzaghi. La concorrenza è tanta, visto che sul calciatore hanno messo gli occhi diversi club, la Serie A in ogni caso sembra essere molto gradita almeno a sentire le parole del suo agente Matyas Esterhazy: “La posizione al momento è davvero semplice – spiega a Tuttomercatoweb - stiamo pensando a finire la stagione in Austria e poi vedere cosa capita nelle cinque leghe più importanti”. La volontà di Szoboszlai è infatti quella di cambiare aria: “Sceglieremo il progetto migliore possibile, secondo me Dominik ha la possibilità di essere uno dei migliori giocatori d’Europa nel suo ruolo. Secondo me la Serie A è una delle scelte più probabili anche se la scelta finale spetta solamente a lui”. Domani intanto la squadra riprenderà la preparazione a Formello ancora in forma individuale in attesa che venga decisa una data sicura sulla ripresa del campionato. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 19:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA