Lazio, Sarri dopo l'accordo fino al 2025 aspetta il colpo Romagnoli

Maurizio Sarri sposa il progetto Lazio ed ha trovato l'accordo col il presidente Claudio Lotito per prolungare il contratto fino al 2025 a 3,5 milioni netti a stagione. Sono trascorsi quasi sei mesi dall'annuncio fatto in pompa magna dal numero uno biancoceleste alla cena di Natale, alcune incomprensioni sul mercato di gennaio avevano rischiato di far saltare tutto, in queste settimane i continui faccia a faccia tra i due hanno rischiarato anche le ultime nubi. In attesa dell'annuncio ufficiale, la società sta già lavorando sulla squadra del futuro, è proprio su questo che Lotito e Sarri hanno trovato unità d'intenti e chissà che già in questa settimana l'allenatore non possa ricevere le prime buone notizie.

Attenzioni manco a dirlo concentrate soprattutto sulla difesa, l'accordo per Romagnoli è ad un passo e potrebbe essere proprio lui il primo colpo della nuova Lazio. L'altro elemento che piace molto è Casale, avviata la trattativa con il Real Madrid per Victor Chust mentre in porta la priorità si chiama Carnesecchi anche se la trattativa con l'Atalanta, che spara alto e chiede 15 milioni di euro, ancora non è entrata nel vivo. Ingarbugliata la situazione a centrocampo: già preso Marcos Antonio il nome nuovo è quello di Ivan Ilic, del Verona come Casale. Centrocampista tuttofare che nasce esterno offensivo ma che può fare la mezzala o il regista. Valutazione alta da circa 20 milioni, può arrivare solo con la cessione di Luis Alberto che ha estimatori al Siviglia. Sarri ha ribadito a Lotito che vorrebbe costruire la nuova Lazio su Milinkovic il patron ha confermato che il giocatore non è stato messo sul mercato ma che di fronte ad un'offerta irrinunciabile si siederà al tavolo delle trattative. In attacco a sorpresa potrebbe esser riscattato Cabral anche se su questo versante l'allenatore preferirebbe altri profili.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 08:15

