Lazio, doppio assalto a Casale e Miranchuk per accontentare Sarri

Maurizio Sarri attende fiducioso: aspetta un difensore centrale e un attaccante. Richiesta fatta settimane fa che il presidente della Lazio Claudio Lotito in queste ultime convulse ore di mercato, sceso in campo in prima persona, sta provando ad accontentare. Il primo nome è quello di Casale, difensore centrale del Verona, nome espressamente fatto dall'allenatore: i contatti con il patron gialloblù Setti sono frequenti, ieri mattina Lotito ha provato nuovamente a sbloccare l'operazione ma fino a quando il Verona non accetterà di lasciar partire il suo giocatore in prestito senza obbligo la questione non si sbloccherà, l'operazione è comunque ben avviata per l'estate quando il giocatore potrà trasferirsi in biancoceleste.

C'è poi la questione Kamenovic che verrà certamente tesserato ma che in estate era stato bocciato da Sarri. Il difensore ha lo stesso agente (Kezman) di Marusic e Milinkovic che la scorsa settimana si è incontrato con Lotito, ed ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che verrà tesserato in questa finestra di mercato. Per quanto riguarda l'attacco ceduto in prestito Muriqi al Maiorca, è caccia al vice Immobile: la Lazio ha messo in pedi la trattativa per Miranchuk (c'è già l'accordo con il calciatore) che ha lo stesso agente dell'attaccante kosovaro. Trequartista e all'occorrenza ala, il tecnico è pronto a sperimentare il russo come falso nove. Perfezionate altre due uscite: Jony allo Sporting Gijón e Adekanye al Crotone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 09:10

