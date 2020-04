Lazio, per Luiz Felipe Barça è in pressing

“La mia priorità n questo momento è provare a vincere lo scudetto con la Lazio”. Lo ha ribadito l'altro giorno Luiz Felipe sul quale però l'interesse del Barcellona diventa ogni giorno sempre più forte. Questa volta a scriverlo è 'Mundo Deportivo' secondo cui la società azulgrana ha dato il via alle grandi operazioni di mercato per rinforzare la squadra e si è messa alla ricerca di un attaccate, un centrocampista e appunto un difensore. Il centrale della Lazio è l'obiettivo primario, appena dietro ci sono il 25enne Laporte del Manchester City e il 21enne francese del Lipsia Upamecano, che però sarebbe stato offerto al Barca. Nell'articolo 'Mundo Deportivo' sottolinea l'ascesa di Luiz Felipe che, scrivono, “stava disputando una grande stagione prima dello stop forzato a causa dell'emergenza coronavirus”. “I suoi 187 cm di altezza non gli impediscono di essere un giocatore veloce e deciso” prosegue l'articolo nel quale viene sottolineato che il giocatore oltre ad essere un giovane talento, è molto ambito anche grazie al suo passaporto comunitario e alla scadenza del contratto nel 2021. Un errore, questo, perché l'accordo tra il brasiliano e la Lazio scadrà nel 2022 e, proprio alla luce delle tante voci sul suo futuro, l presidente biancoceleste Lotito si è già mosso per proporre al calciatore un rinnovo fino al 2025 a 2 milioni netti a stagione contro gli 800mila euro che attualmente guadagna. Luiz Felipe è pronto a firmare l'accordo, qualora dovesse arrivare un'offerta verrò poi presa in considerazione ma la Lazio non si siederà a trattare per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Aprile 2020, 17:26



