Lazio, Sarri rinnova fino al 2025: ecco la firma del tecnico

Adesso è anche ufficiale: il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2025. Lo ha comunicato la società biancoceleste attraverso una nota ufficiale e postando la foto del tecnico ieri mentre firma il rinnovo. Nessuna clausola all'interno dell'accordo (nel precedente l'allenatore toscano si poteva liberare von un'offerta proveniente dall'estero) ma diversi bonus che possono far lievitare la cifra ben oltre i 4 milioni di euro, c'è anche un premio per la Champions che per il patron Claudio Lotito sarà l'obiettivo per la prossima stagione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 18:39

