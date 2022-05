Lazio, buone notizie: Marusic rinnova fino al 2026

Arrivano notizie importanti sul fronte dei rinnovi in casa Lazio: Adam Marusic infatti ha rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 2026. manca ancora l'ufficialità da parte del club ma il montenegrino, che era in scadenza 2024 e che sembrava dunque ad essere ceduto in estate, ha invece deciso di sposare la causa biancoceleste e di far parte dunque anche della squadra del futuro. Una notizia importante per Sarri che in vista della prossima stagione dovrà ricostruire la difesa e che dunque potrà contare su un elemento che considera fondamentale nel suo scacchiere. L'altra novità riguarda Patricche, in scadenza a giugno e tentato dalle avances del Valencia, sarebbe pronto a restare ancora a Roma. La squadra intanto si è allenato a Formello in vista della gara contro la Sampdoria. Confermato il ritorno in gruppo di Acerbi che il tecnico della Lazio ha provato al fianco di Luiz Felipe che si contenderà il posto con Patric. A centrocampo Leiva e Luis Alberto puntano a tornare in campo dal 1'dopo la panchina contro lo Spezia. Ancora assente Pedro alle prese con il solito problema al polpaccio, si teme una ricaduta del vecchio problema e dunque la stagione finita. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 21:16

