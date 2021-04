Lazio con il Genoa, pronto Lulic dal primo minuto. E Hoedt al posto di Acerbi

Una designazione che ha scatenato un putiferio: quattro anni dopo la Lazio incrocia nuovamente l'arbitro Giacomelli che è stato designato per la sfida in programma domenica allo stadio Olimpico contro il Genoa. “Assurdo che in un momento così importante torni un arbitro che ci ha fatto perdere la Champions” il leitmotiv sui social, nella mente dei tifosi biancocelesti è ancora impresso quel nefasto precedente con il Torino del dicembre 2017 con il clamoroso fallo di mano da rigore di Iago Falque non visto e la conseguente espulsione di Immobile dopo aver consultato la Var. Da quel giorno una serie infinita di polemiche e Giacomelli che non ha più arbitrato la Lazio che ritroverà domenica ma in uno stadio vuoto a causa delle restrizioni Covid e che dunque sarà certamente meno condizionato.

A Formello intanto sono iniziate le prove in vista della gara contro il Genoa. Out lo squalificato Acerbi sarà Hoedt. Buone notizie arrivano da Luiz Felipe che si è ristabilito dopo l'operazione alla caviglia e anche stamattina è sceso in campo coi compagni e viaggia verso il totale reintegro: difficile che scenda in campo contro il Genoa più facile vederlo a Firenze. Dubbio a centrocampo a sinistra con capitan Lulic in vantaggio su Fares. Da valutare Leiva che oggi si è rivisto ma ieri non si era allenato. Ancora out Caicedo che sta combattendo contro una fastidiosa fascite plantare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 18:01

