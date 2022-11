di Enrico Sarzanini

Milinkovic squalificato, Immobile un miraggio, salvo clamorose sorprese toccherà a Luis Alberto caricarsi la Lazio sulle spalle domenica contro la Roma.

Niente tre tenori in campo per Maurizio Sarri che dopo la debacle contro la Salernitana si aspetta una prova d’orgoglio a cominciare da giovedì quando a Rotterdam contro il Feyenoord si giocherà il passaggio del turno in Europa League.



Un passo importante da fare prima del derby per evitare il contraccolpo psicologico di un’eventuale eliminazione. Ecco perché in terra olandese Luis Alberto partirà nuovamente dalla panchina per farsi trovare al 100% contro i giallorossi. Reduce da un problema all’anca lo spagnolo già contro la Salernitana era stato costretto a chiedere il cambio, Sarri spera di averlo al top della forma domenica per trascinare la squadra al derby. Una gara che spesso ha visto protagonista Luis Alberto che ha nella Roma una delle sue vittime preferite: tre i gol segnati fino ad oggi ai giallorossi anche se sempre quando la Lazio giocava in casa, all’appello manca la rete in trasferta.



L’ex Mimmo Caso lo vede tra i sicuri protagonisti: «Fossi in Sarri metterei lo stesso centrocampo - ha spiegato - visto contro la Salernitana a cominciare da Luis Alberto: secondo me in certe movenze somiglia a Rivera come disse Orrico e l’assist per Zaccagni ne è solo la conferma».

. Ieri la ripresa degli allenamenti a Formello, Immobile continua a lavorare a parte e ogni giorno verrà monitorato dallo staff medico, la sensazione è che potrà al massimo strappare una convocazione, difficile vederlo in campo dall’inizio.

La squadra di ritorno da Rotterdam dovrebbe infine restare a Formello in ritiro proprio in vista del derby.

Lazio, Luis Alberto è il talismano di Sarri:

nei derby ha già segnato tre gol https://t.co/DHEcwL83nY — Leggo (@leggoit) November 1, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA