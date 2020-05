Lazio, Luis Alberto rivela: "Resterò alla Lazio fino al 2025"

“Resterò alla Lazio fino al 2025”. Lo annuncia Luis Alberto che, intervistato in diretta Instagram dal giornalista sportivo spagnolo Javier Bautista, conferma l'accordo per il rinnovo con i biancocelesti: “Se non fosse successo questo caos del Coronavirus, sarebbe già arrivata la firma”. Il primo ringraziamento va a Simone Inzaghi: “Guarda se non gli tolgo il posto - scherza lo spagnolo -. Lui mi dà molto affetto e con lui ho un ottimo rapporto e nei momenti difficili è sempre stato con me. Se hai un problema famigliare, ne parli con lui”. La speranza è che riprenda il campionato, i biancocelesti intanto potranno tornare a correre a Formello: “Sono due mesi che siamo fermi e non voglio neanche pensare se si sospendesse il campionato, a quel punto sarebbero otto. Inizieremo ad allenarci mercoledì, individualmente, con mascherina, occhiali e guanti, saremo due per campo ma di più non so”. Prima ogni calciatore verrà sottoposto ad un tampone per scongiurare la positività al coronavirus. Se tutto andrà bene la stagione potrà continuare e la Lazio riprenderà la sua rincorsa alla Juve capolista: “A me personalmente manca toccare il pallone e tirare in porta. Fisicamente sto bene, spero tanto di iniziare il prima possibile. Se dovesse ripartire il campionato dobbiamo concentrarci e lottare fino alla fine per lo scudetto, anche se l’obiettivo primario è quello di tornare in Champions League anche perché sennò ci uccidono (ride, ndr)”. Tra i suoi obiettivi c'è anche il ritorno in nazionale: “Il mio sogno è sempre stato giocare la Champions e indossare la maglia della Spagna. Avevo voglia di farlo ma alla fine non sono stato convocato ma adesso punto a partecipare all'Europeo. In Spagna abbiamo un livello di calcio molto alto ed è davvero molto difficile entrare”. Chiude con una promessa: “Se la Lazio vince lo scudetto mi tingo i capelli di celeste”. Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 19:44



