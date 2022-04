Lazio, la moglie di Luis Alberto rassicura: «Nessuno di noi ha il Covid»

"Siamo stati invasi dal virus". Lo annuncia la moglie di Luis Alberto in una storia su Instagram postando la foto dei figli mentre sono sul letto intenti a guardare la televisione, senza però specificare se si tratti o meno del Covid-19. Le incaute, visti i tempi, parole della moglie del giocatore della Lazio preoccupano. Poi l'allarme si spegne. Non si tratta di Covid, fortunatamente, ma di una bronchite. Lo annuncia la stessa Patricia sempre tramite il suo profilo social. La spagnola ha condiviso uno scatto della figlia mentre fa l’aerosol accompagnato dalla didascalia: “I bambini hanno la bronchite, nessuno di noi ha il Covid in casa”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 14:19

