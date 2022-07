Lazio, il patron Lotito: «Ho speso più di tutti sul mercato». Preso anche Vecino dall'Inter

di Enrico Sarzanini

Carico, sorridente ma soprattutto il solito fiume in piena: Claudio Lotito è soddisfatto dell’opera di ricostruzione della sua Lazio che rivendica con orgoglio: «Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell’allenatore – spiega al termine del Consiglio Federale - C’è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14. Abbiamo cambiato una squadra intera e non so quali società siano in grado di farlo». Poi l’auspicio: «Le risposte in termini di risultati speriamo di riscontrarli sul campo».

Così a chi gli chiede un giudizio su Dybala alla Roma: «Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahimè, la collezione di figurine Panini, non ci interessa. Non valutiamo l’estetica, a noi interessa il risultato. la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti. Anche dopo che ha vinto un trofeo il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire». Sollecitato sulla maggiore visibilità che viene data al mercato della Roma va dritto: «Abbiamo preso 6 calciatori e forse faremo altre cose in entrata».

Detto-fatto ieri è stato definito anche Vecino (svincolato dall’Inter) che firmerà un triennale a 2 milioni a stagione, per lunedì visite e firma. Lotito chiude con il caso-Acerbi: «Non c’è una questione Acerbi è un ragazzo per bene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono».

Definitivo anche il portiere Provedel con lo Spezia che arriverà per 2,5 milioni di euro (pure lui visite e firma in programma lunedì), ceduto Koundé al Barcellona il Siviglia può tentare l’assalto a Luis Alberto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA