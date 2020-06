Lazio scatenata per i tifosi: nascono le iniziative Canta l'inno e Annuncia la formazione"

Continuano le iniziative della Lazio in vista della ripresa del campionato che sarà a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus. Mentre continua l'iniziativa “Tu non sarai mai sola”, in cui si può posizionare la sagoma con la propria foto sugli spalti dello stadio Olimpico, sono partire altre due nuove iniziative: “Canta l’Inno” e “Annuncia la Formazione”. Basterà andare sul sito ufficiale della Lazio (www.sslazio.it) seguire le procedure di iscrizione e inviare due video selfie in cui si cantano i due inni della Lazio (So’ già due ore e Vola Lazio Vola) e un altro in cui invece si risponde al lancio dello speaker nella lettura della formazione (al nome i tifosi rispondono urlando il cognome). Raccolto il materiale la società costruirà grandi video che saranno mandati in onda sui maxi schermi dello Stadio Olimpico in occasione delle gare casalinghe, che accompagneranno l’ingresso in campo dei calciatori e seguiranno il fischio finale. I video si potranno inviare direttamente su WhatsApp al numero dedicato +39 339 787 0838. Una iniziativa molto concreta per no far sentire i soli i giocatori che saranno costretti a giocare in uno stadio desolatamente vuoto. Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 19:07



