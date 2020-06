Lazio, sagome dei tifosi esposte all'Olimpico per le partite in casa

'Tu no sarai mai sola'. Sotto questo slogan parte domani, 4 giugno, l'iniziativa della Lazio per riempire lo stadio e con uno scopo benefico. Ogni tifoso potrà infatti acquistare una sagoma personalizzata con la sua foto che poi verrà messa all'Olimpico per le partite in casa della Lazio, una parte del ricavato andrà a sostenere le tante attività poste in essere dalla Cri, relative all'emergenza 'Fase 2' Covid-19. Una volta che lo stadio verrà riaperto ogni tifoso che ha aderito a questa iniziativa troverà ad aspettarlo il proprio avatar che potrà ritirare autografato dal Capitano Senad Lulic. A volere fortemente questa iniziativa è stato il presidente biancoceleste, Claudio Lotito: “So che risponderanno in moltissimi perché la famiglia Lazio non lascia mai solo nessuno – scrive il patron sul sito ufficiale biancoceleste -. Voglio ringraziare la Cri, nella persona del suo presidente Francesco Rocca, il quale tanto si è prodigato e si prodiga tuttora nell'essere vicino alle realtà in difficoltà. La Lazio è orgogliosa di partecipare ed aiutare la Cri devolvendo una parte del ricavato della vendita delle sagome". Lo stesso Rocca ha voluto ringraziare la Lazio per la pregevole iniziativa: “È bellissimo immaginare un abbraccio virtuale negli stadi grazie alle sagome dei tifosi così come sapere che, ciascuna di esse, rappresenta un sostegno concreto ai nostri operatori che, ormai da mesi, stanno lottando in prima linea per combattere il maledetto virus. Da tifoso, poi, non posso che essere doppiamente entusiasta. L'iniziativa servirà anche a sostenere le tante attività della Croce Rossa Italiana”. In attesa che riparta il campionato la società ha in cantiere altre iniziative del genere per cercare di colmare il vuoto che lascerà l'assenza dei tifosi allo stadio. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 17:28



