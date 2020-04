Eriksson lancia la Lazio: "Può vincere lo scudetto"

“La Lazio può farcela a vincere lo scudetto”. Parola di Sven Goran Eriksson che venti anni fa vinse un campionato in Serie A proprio sulla panchina biancoceleste. Secondo lo svedese, nonostante lo stop forzato a causa del coronavirus, la squadra di Simone Inzaghi, che nel 2000 era l'attaccante della Lazio, quando la stagione riprenderà ha tutte le carte in regola per avere la meglio sulla Juventus che al momento si trova al comando in ckassifica un punto sopra i biancocelesti: “La Lazio è quella che gioca il miglior calcio di tutto il campionato – ha detto a 'Fotboolskanalen' -. Hanno vinto tante partite con calma e consapevolezza”. Eriksson punta forte sui biancocelesti perché nota diverse somiglianze con la sua Lazio che appunto vinse lo scudetto: “Vedo i giocatori in fiducia, sanno che possono battere qualsiasi squadra. Proprio come accadeva al mio gruppo vent’anni fa, quando ero io il tecnico. Ci sono molte somiglianze, la Lazio può farcela a vincere lo scudetto". La stessa convinzione che in queste settimane serpeggia tra i giocatori che, ormai fermi dallo scorso 29 febbraio quando superarono il Bologna 2-0 allo stadio Olimpico, non vedono l'ora di tonare ad allenarsi ma soprattutto a fare sul serio. Inzaghi in queste settimane ha motivato il gruppo via whatsapp, nella chat con la squadra, ed è il primo che è certo di poter riportare a Roma lo scudetto a 20 anni esatti dall'ultimo trionfo che, guarda caso, maturò proprio a scapito della Juventus al termine di una clamorosa rimonta. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 17:01



