Lazio, Diaconale: "Caso pandemia, Lotito ha avuto ragione"

Il responsabile della comunicazione della Laziom Arturo Diaconale, è tornato a palare tramite iol suo “taccuino biancoceleste” via Fecebook in un posto da titolo 'La diffamazione laudatoria'. Questa volta Diaconale parla di un “mix di notizie fasulle e di necrofilia giornalistico-giudiziaria”, il tutto spiega ancora “pur non di riconoscere a Claudio Lotito di aver visto fin dall’inizio giusto nella vicenda della ripresa del campionato dopo l’interruzione provocata dal coronavirus e di sostenere, in una sorta di rigurgito di anti-lotitismo d’antan, che gli indiscussi successi del presidente della Lazio dipendono in gran parte dalla sua capacità di manovrare all’interno del mondo del calcio”. Diaconale poi prosegue: “In una recente trasmissione su una radio romana sono state rievocate in maniera diffamatoria vicende risalenti al 2004 e già ampiamente chiarite per sostenere che già a quell’epoca Lotito la faceva da padrone nel mondo del calcio. Nessuno dei suoi tardivi contestatori si è posto il problema che allora Lotito era un neofita dell’ambiente visto che solo da poco aveva assunto la guida della società biancoceleste e che aver capito così rapidamente i meccanismi di quel mondo dimostravano la capacità del personaggio di avere quella marcia in più che gli ha consentito di salvare la Lazio e potarla ai livelli attuali. Bizzarro caso di diffamazione laudatoria!”.

In duna diretta su Instagram intanto Leiva ha parlato della sua quarantena: “Per un momento anche io ho pensato di andare in Brasile, ma non avevo l'autorizzazione del club anche perché una volta tornato avrei dovuto fare due settimane di quarantena a casa. A quel punto ho fatto rientrare la mia famiglia per poter stare tutti insieme”. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 16:58



