Lazio, Lotito chiede i danni a chi ha fatto squalificare la Curva Nord

Niente sconti. Il presidente della Lazio Claudio Lotito chiede i danni ai tifosi che hanno fatto squalificare la Curva Nord. Lotito avrebbe preso questa decisione in seguito all’indagine condotta dalla Uefa. I tifosi biancocelesti avrebbero fatto dei saluti romani in occasione di Lazio-Rennes, match di Europa League che ha portato all'eliminazione dalla coppa. Ciò ha fatto si che il settore caldo della tifoseria capitolina, la Curva Nord, venisse squalificata per un turno. Gli accertamenti condotti dall’organo competente, hanno portato alla Lazio un’ammenda pari a 50 mila euro.





D opo l’indagine della Uefa a seguito di alcuni saluti romani fatti da un gruppetto di ultras della Nord durante Lazio-Rennes che ha comportato lo stop per un turno del settore, ha scritto ai responsabili. Questo il testo: «Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno comportato un danno quantificabile in 50 mila euro. Pertanto la invitiamo a prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento». Inoltre lo Slo della Lazio ha provveduto a sospendere l’abbonamento dei responsabili per le prossime tre gare dei biancocelesti.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 15:51

