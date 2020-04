Abbonati Lazio, spuntano le ipotesi per i rimborsi

In attesa di capire se e quando riprenderà la stagione sono molti gli abbonati della Lazio che si chiedono che cosa succederà a chi ha sottoscritto la tessera ad inizio stagione. La situazione al momento non è sul tavolo del presidente Claudio Lotito che come tutti i suoi omologhi di Serie A, è concentrato sulla ripresa del campionato e, solo dopo, potrà decidere come muoversi. Si tratta in ogni caso di una situazione mai accaduta fino ad oggi che costringerà i vari club a decidere autonomamente. Tante le ipotesi che al momento opportuno verranno analizzate, si va da quella più ottimistica, con il rimborso parziale della tessera calcolato in proporzione alle restante gare da giocare in casa (5 nel caso specifico), alla peggiore che non prevede nessuna restituzione di denaro. In mezzo ci sono al vaglio diverse ipotesi per risarcire il tifoso da una situazione che non è ovviamente dipesa dalle società di calcio che dunque non hanno responsabilità in tal senso: tra le opzioni un vaucher da spendere per acquistare i prodotti ufficiali della Lazio oppure uno sconto sull'abbonamento della prossima stagione. In quest'ultimo caso però ci sarebbero due problemi: il primo, quello più grande, la possibilità che fino a dicembre si giochi ancora a porte chiuse e dunque senza pubblico, la seconda che la società biancoceleste già applica dei forti sconti per i vecchi abbonati e dovrebbe dunque fare uno sconto dello sconto. Tutte idee, nulla di ufficiale il presidente Lotito appena il ritorno al calcio sarà ufficiale penserà anche ai tifosi. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 19:39



