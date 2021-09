Lazio avanti tutta: 2-0 alla Lokomotiv Mosca, in gol Basic e Patric. Si ferma Immobile

Una Lazio bella e un po' sprecona guadagna i primi tre punti nel girone E di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Prosegue, quindi, la striscia positiva della squadra di Maurizio Sarri dopo la vittoria nel derby contro la Roma. E lo fa, come dicevamo, con una prestazione davvero senza sbavature: i russi non sono praticamente scesi in campo, mentre i biancocelesti hanno creato tanto e concretizzato poco. Il primo gol è di Toma Basic - il primo con la maglia dei capitolini -, e arriva di testa; il secondo, invece, è di Patric. Una nota stonata, però, nella serata per il tecnico toscano c'è: Ciro Immobile è costretto a uscire prima della fine della primo tempo per un fastidio muscolare.

Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0, la cronaca del match

SECONDO TEMPO

91' - Rybchinskiy si prende il giallo per una trattenuta su Felipe Anderson

90' - Tre minuti di recupero

82' - Altri due cambi per gli ospiti: Lisakovich e Petrov al posto di Zhemaletdinov e Anjorin

75' - Doppia grande occasione per la Lazio. Percussione di Milinkovic-Savic, ma il suo tocco sotto finisce alto. Opportunità subito dopo per Felipe Anderson che non trova la porta

74' - Esce Pedro dopo un'ottima prestazione, al suo posto in campo Raul Moro. Fuori anche Lazzari entra Marusic

72' - Cambio per gli ospiti: dentro Kerk al posto di Marashvili

67' - Lazzari viene saltato e stende l'avversario, giallo per il terzino biancoceleste

64' - Grande azione della Lazio sulla destra: assist arretrato di Milinkovic-Savic, arriva Pedro e il suo tiro finisce sulla traversa e torna in campo. Si resta sul 2-0 per gli uomini di Sarri

59' - Cambio per la Lazio: dentro Milinkovic-Savic e Lucas Leiva al posto di Luis Alberto e Cataldi

48' - Giallo per Beka Beka

46' - Si riparte dal 2-0 all'Olimpico di Roma

PRIMO TEMPO

40' - Immobile fuori dal campo per un fastidio muscolare, al suo posto entra Muriqi

37' - Il portiere sbaglia in uscita, Acerbi spizza e Patric devia in porta per il 2-0

27' - Dopo una prima mezz'ora di marca esclusivamente laziale, si vede anche la Lokomotiv Mosca, ma Strakosha si fa perdonare dall'errore contro il Galatasaray salvando il punteggio all'Olimpico con una parata con i piedi

15' - Continua l'ottimo momento della Lazio, che spreca l'occasione del 2-0 con Immobile: in rovesciata il numero 17 non riesce a inquadrare la porta dopo il cross perfetto di Manuel Lazzari

13' - Toma Basic firma il suo primo gol con la maglia della Lazio e porta in vantaggio i suoi dopo il terzo tentativo. La rete nasce da un cross in area che il croato colpisce di testa

10' - Il portiere del Lokomotiv Mosca leva il pallone di Ciro Immobile, che non riesce a trovare il gol del vantaggio

1' - Tutto pronto all'Olimpico di Roma per il debutto della Lazio di Maurizio Sarri in Europa tra le mura amiche

Lazio-Lokomotiv Mosca, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp. Reina, Furlanetto, Luiz Felipe, Escalante, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Romero, Milinkovic-Savic, Radu, Moro, Marusic, Muriqi. All. Sarri.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 23:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA