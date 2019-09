Lazio, lite Immobile-Inzaghi per la sostituzione: «È assurdo», «Continua, continua...».

Lite a distanza tra Ciro Immobile e Simone Inzaghi al momento della sostituzione dell'attaccante azzurro con Caicedo, al minuto 18' della ripresa, durante Lazio-Parma. « È assurdo, è assurdo » , dice Immobile platealmente, sbracciandosi, mentre percorre fuori dal campo il tratto che lo separa dalla panchina. « Continua, continua… » , gli risponde il tecnico. Il bomber biancoceleste, autore del gol del vantaggio laziale, si è poi sistemato in panchina con il resto dei compagni mentre Inzaghi continua a seguire il match da bordo campo.



A fine match, il tecnico preferisce non gettare altra benzina sul fuoco e spiega con più lucidità: «La reazione è stata un pò plateale, ma non c'è nessun problema. Lui è un generoso, Ciro è uno di quelli che soffre di più la situazione quando non si vince e aveva patito tanto le ultime due sconfitte. Non stava benissimo nell'intervallo, dopo la sostituzione l'ho fatto fermentare un pochino e poi gli ho detto che doveva finirla lì». Un cambio dovuto anche al prossimo impegno ravvicinato a San Siro contro l'Inter. Domenica 22 Settembre 2019, 22:33







© RIPRODUZIONE RISERVATA