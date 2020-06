Lazio, si riparte: Leiva, il ginocchio è ok, Milinkovic ancora a riposo

Domenica di riposo per la Lazio, da domani la squadra riprenderà la preparazione con l'obiettivo di arrivare alla sfida del 24 a Bergamo contro l'Atalanta al meglio della forma. Il capo del preparatori biancocelesti, Fabio Ripert inizierà ad aumentare i carichi di lavoro per cercare di consegnare ad Inzaghi la stessa Lazio che aveva lasciato prima dello stop per la pandemia. L'altro obiettivo sarà recuperare al meglio due pedine fondamentali come Milinkovic e Leiva. Il serbo l'atro giorno si è dovuto fermare per una botta in allenamento al ginocchio: i controlli hanno scongiurato problemi ai legamenti ma il giocatore sente ancora fastidio e verrò tenuto a riposo precauzionale. Stesso discorso per Leiva: il brasiliano è reduce da un intervento di pulizia al ginocchio e nei giorni scorsi ha sentito un leggero fastidio. Per questo motivo lo staff medico ha voluto vederci chiaro con un esame di controllo in Paideia che non ha evidenziato nessun problema. Osserverà qualche giorno di riposo poi tornerà ad allenarsi con i compagni. Ristabilito anche Strakosha, che ieri ha partecipato alla partitella in famiglia, sono rientrati dall’estero Proto, Lukaku e Lulic, che dopo aver effettuato il primo tampone tra qualche giorno ripeteranno il test e potranno tornare in gruppo. Lulic non potrà certamente tornare a disposizione per la ripresa del campionato Inzaghi punterà forte su Marusic che ha già raggiunto un ottimo stato di forma. Domani appuntamento a Formello alle 17.30 per la ripresa, nei giorni a seguire Inzaghi sposterà le sedute in orario serale per iniziare ad abituare la squadra a scendere in campo alle 21.45. Quasi terminati infine i lavori di restyling del centro sportivo di Formello: come preannunciato qualche settimana fa dal presidente Lotito sul cancello d'ingresso del centro sportivo adesso campeggia una mega aquila stilizzata, all'interno sono stati da tempo sistemati i campi gli spogliatoi ed è stato ultimato il nuovo Lazio Lab. Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 18:46



