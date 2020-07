Inzaghi avverte la Lazio: «Lecce decisiva per la Champions»

ROMA - «Guardiamo in casa nostra a prescindere dai risultati degli altri». Scottato dal 3-0 rimediato in casa contro il Milan, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi evita di parlare della corsa scudetto. Con la Juve + 7 inutile fare proclami, l'allenatore ha un chiodo fosso e si chiama qualificazione in Champions che dista appena 4 punti, tre dei quali i biancocelesti sperano di conquistare oggi (ore 19.30, Sky Sport 1) a Lecce contro l'ex Liverani. Centrata la qualificazione all'Europa che conta, competizione che manca dal lontano 2008, si potrà pensare allo scudetto anche in vista dello scontro diretto del 20 luglio allo Stadium: «Abbiamo analizzato la gara contro il Milan spiega ancora Inzaghi - domani avremo già un'altra partita molto importante e difficile a Lecce. Dobbiamo ragionare partita dopo partita e vedremo chi ci darà più garanzie per il match». I salentini sono un avversario alla portata ma alla disperata caccia di punti per la salvezza: «Sarà una partita non semplice avverte l'allenatore alla radio ufficiale - Liverani è un amico, stanno lottando per la salvezza. È una squadra da prendere nel modo giusto che gioca a calcio e anche qui all'Olimpico ci diede del filo da torcere».

Fronte formazione l'ultima seduta ha regalato qualche buona notizia ad Inzaghi che potrà contare sul ritorno di Immobile e Caicedo, in campo ci sarà anche Milinkovic che contro il Milan ha rimediato un pestone. Forfait certo di Correa che dovrà stare fuori almeno due settimane per la lesione del collaterale del ginocchio. L'argentino però non molla: «Niente rovinerà questa fantastica stagione ha scritto su Instagram -. Ne una brutta sconfitta, ne uno stop che mi terrà fermo per qualche giorno.». A centrocampo Leiva in regia con Cataldi e Parolo pronti a subentrare a gara in corso mentre in difesa tornerà Luiz Felipe dalla panchina. Ballottaggio sulla fascia destra con Djavan Anderson che insidia Lazzari. Probabile formazione: Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony, Caicedo e Immobile. Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 08:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA