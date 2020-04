Lazzari: "Lazio, sei il mio sogno diventato realtà"

“La Lazio è stato per me un sogno che si è avverato”. Parola di Manuel Lazzari che a Lazio Style Radio racconta la sua nuova avventura in biancoceleste: “Sono andato molto oltre le mie aspettative: già firmare con la Lazio è stato un sogno poi giocare così tante gare, vincere un trofeo contro la Juventus e giocarsi lo scudetto è stato un qualcosa di incredibile. Adesso speriamo di poter finire il campionato perché ce lo meritiamo”. Al centrocampista manca tantissimo la vita quotidiana: “Il primo mese è stato più tosto – ammette – poi ti ci abitui, cerchi di rendere una giornata diversa dall'altra. Ma comunque mi manca tanto la famiglia Lazio, i compagni, lo staff. Quello che avevamo creato era unico, ma passato questo periodo torneremo la famiglia che eravamo prima, nessuno si dimentica di niente. Ne usciremo tutti insieme”. Così' sulla Lazio: “Abbiamo il centrocampo più forte d’Italia e tra i primi in Europa, l’azione parte dai loro piedi. Noi esterni dobbiamo farci trovare pronti nelle ripartente e sui cross”. Lazzari racconta le difficoltà incontrate ad inizio stagione: “Non è stato facile, dovevo capire bene quello che voleva il mister. Passato questo periodo è stato più semplice, sono felice di dare il mio contributo a questa grande squadra”.

Un pensiero va al “suo” Veneto una delle regioni più colpite dal coronavirus: “Sento ogni giorno la mia famiglia, sono 4 mesi che non torno a casa e quindi mi mancano molto. Sapere che stanno bene mi fa piacere, dobbiamo tenere duro tutti anche se non vediamo le persone che amiamo. Nei rapporti umani, nel sociale, questo virus cambierà qualcosa. La Serie A stessa cambierà, sarà un periodo di riflessione per tutti. Speriamo serva a trovare cose più positive”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 15:39



