Lazio, Lazzari out: la difesa di Inzaghi sempre più un rebus

Simone Inzaghi è in ansia. Manuel Lazzari è rientrato ieri sera dal ritiro con la Nazionale per un problema muscolare al flessore rimediato nella seduta di allenamento mattutina con la magli azzurra. Da Formello rassicurano sulle condizioni dell'esterno ma saranno solo gli esami di oggi a fare chiarezza sull'entità del problema e sui tempi di recupero. Visti i tanti impegni ravvicinati che attendono la Lazio alla ripresa, con la squadra in campo ogni tre giorni, sembra difficile che l'esterno possa essere rischiato e dunque impiegato sabato a Marassi contro la Sampdoria, un'assenza che rappresenterebbe davvero un bel problema per il tecnico biancoceleste: Marusic infatti ne avrà per almeno tre settimane ed in quel ruolo dunque resta il solo Djavan Anderson. Difficile il cambio di modulo, Patric potrebbe essere avanzato, ma l'emergenza che sta vivendo la difesa sembra orientare Inzaghi verso una direzione ben precisa. Out Radu e Luiz Felipe, Hoedt ieri ha iniziato ad allenarsi e non ha ancora i 90' nelle gambe. Abile e arruolabile Vavro che però non sembra dare le giuste garanzie, Parolo è il candidato numero uno a completare la difesa con Patric e Acerbi. Un bel problema per l'allenatore biancoceleste che, nonostante i problemi in difesa, aveva ritrovato un minimo di serenità grazie alla convincenti prestazioni proprio di Acerbi con la maglia della Nazionale, bravo contro la Polonia ad annullare un certo Lewandowski.

Alla ripresa l'allenatore non potrà contare nemmeno su Immobile che tornerà mercoledì in Champions contro i suoi ex compagni del Borussia Dortmund, l'attaccante si è raccontato a 'France Football': “E' fantastico leggere il mio nome al fianco di Messi o Ronaldo, anche loro vincitori della Scarpa d'Oro”. L'attaccante ha aggiunto che i suoi “modelli sono stati Trezeguet, Vieri, Filippo Inzaghi, Toni e Gilardino”.

