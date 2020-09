Lazio: Inzaghi batte Nesta, decide Correa. Ansia per Luiz Felipe

E meno male che doveva essere un'amichevole. Inzaghi perde Luiz Feliper per una brutta entrata di Kastanos dopo appena cinque minuti di gioco. Il brasiliano chiede il cambio e a fine partita abbandona lo stadio di Frosinone con una vistosa fasciatura alla caviglia destra e le stampelle. Una tegola per Inzaghi in vista dell’inizio del campionato. Lunedì le visite. La speranza è che non si tratti di nulla di grave anche se le sensazioni non sono buone. Dita incrociate perché in difesa gli uomini sono contati. Furioso Inzaghi con la panchina del Frosinone, così come Leiva. Detto questo nel quarto test del precampionato, il primo dopo il ritiro di Auronzo, la Lazio vince 1-0 allo Stirpe grazie al gol di Correa, bravo a sfruttare un assist al bacio di Immobile. Da sottolineare una traversa di Lazzari e Luci e ombre nella gara di ieri. A centrocampo si sentono le contemporanee assenze di Milinkovic (affaticamento muscolare) e Luis Alberto (fastidi alla caviglia). Parolo e Akpa-Akpro che li sostituiscono danno più quantità che qualità. Bene nell’interdizione ma non quando c’è da verticalizzare.



REINA ANCORA TITOLARE

Buono però il ritorno di Leiva. Il brasiliano, guarito dal guaio al ginocchio, alla sua prima stagionale è risultato il migliore della sfida: corre, recupera palloni e imposta la manovra. Nel finale viene sostituito alla regia da Escalante. Prova positiva anche per l’ex Salernitana, Kiyine schierato sulla fascia sinistra. Intraprendente l’ex Salernitana che si è evidenziato per un bell’assist e un tiro. Inzaghi ruota gli uomini e fa diverse prove. Indicativo che in porta il titolare sia ancora Reina. Riuscito l’esperimento di Jony nel ruolo di mezzala. Lo spagnolo sforna due ottimi assist. L’altra notizia è il cambio modulo. Simone manda dentro Caicedo per Akpa-Akpro passando dal consueto 3-5-2 al 3-4-3. Confortante ala condizione fisica dei biancocelesti. «Tra due settimane saremo al top. Quest’anno avremo tre competizioni, giocheremo ogni tre giorni e servono due-tre giocatori titolari per ruolo. Chi è entrato oggi ha fatto benissimo» il commento di Lazzari.

