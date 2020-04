Keita Balde: "Lazio aspettami, un giorno potrei tornare"

“Un giorno chissà potrei anche tornare alla Lazio”. Parola di Keita Balde Diao che, dopo aver vissuto otto anni con la maglia biancoceleste, fu ceduto al Monaco per 30 milioni di euro, operazione che consentì alla società, che lo aveva pagato appena 300mila euro, di fare una super plusvalenza. Dopo il prestito all'Inter lo spagnolo ha fatto ritorno nel Principato di Monaco e a sorpresa si auto-candida per un ritorno a Roma. Keita è una delle tante scoperte del diesse biancoceleste Igli Tare che lo prelevò giovanissimo dal Barcellona che lo mise alla porta per qualche comportamento non in linea con la famosa “cantera”. Dopo essere maturato in Primavera sotto la guida di Alberto Bollini, una volta ottenuto il passaporto comunitario fa il suo esordio a settembre 2013 con la prima squadra allenata da Vladimir Petkovic. Oggi a 25 anni Keita ha raggiunto la giusta maturità e strizza l'occhio alla Lazio: “Chissà, del domani non si può mai sapere – racconta in un'intervista ad 'As' -. Ho trascorso otto anni là, non potrei mai chiudere la porta. Inzaghi è un allenatore con cui mi sono trovato bene, così come con Petkovice oggi con Moreno al Monaco”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 17:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA