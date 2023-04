Lazio, un turno di squalifica con sospensiva di un anno alla Curva Nord. Con la Juve resterà aperta

di Valerio Marcangeli

Dopo poco più di due settimane dal derby, la decisione del Giudice Sportivo in merito agli episodi antisemiti è arrivata. Dopo un'accurata e approfondita valutazione di quanto accaduto in curva Nord, di non chiudere il settore più caldo della tifoseria della Lazio. Quest'ultimo resterà aperto quindi nel big match contro la Juventus, ma sarà sotto osservazione. Qualora dovessere ripetersi fatti simili al derby, alla chiusura del settore per una sola gara si aggiungerà un'ulteriore pena, quindi rimarrà chiuso per più partite.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Così si legge sul comunicato ufficiale: «Il Giudice sportivo delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione».

