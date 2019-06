Lazio, Jony sempre più vicino: da Luis Alberto arriva un indizio via social

Giorni di riflessione per Milan Badelj. Il centrocampista della Lazio sta valutando il suo futuro. La stagione appena conclusa è stata deludente e il croato spera di riscattarsi a partire dal prossimo campionato. Le richieste per il vice campione del Mondo non mancano. Qualcuno parla di un suo ritorno alla Fiorentina, meta gradita, mentre dalla Turchia sembra forte l’interesse del Fenerbahce. La Lazio sarebbe disposta ad intavolare una trattativa per accontentare le richieste del giocatore.



Intanto, Jonathan Rodrìguez Menèndez, meglio conosciuto come Jony, esterno sinistro in arrivo Malaga, ha già iniziato la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Nella giornata di ieri ha partecipato a una corsa di beneficenza a Gijòn in Spagna e nei prossimi giorni continuerà ad allenarsi, aspettando novità sul suo trasferimento. Dai social poi arriva un indizio di mercato: Luis Alberto su Instagram ha iniziato a seguire ufficialmente il profilo del connazionale Jony. Che sia un modo per fare amicizia virtualmente in attesa di conoscersi di persona a Formello? Lunedì 24 Giugno 2019, 19:05







