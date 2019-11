Inzaghi: «Successo importante. Terzo posto? E' ancora presto»

«Successo importante arrivato all'ultimo minuto anche se meritavamo di chiuderla prima». È soddisfatto Inzaghi, alla quinta vittoria di fila che vale il terzo posto per la sua Lazio. «Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, siamo andati in vantaggio e abbiamo aggredito al meglio la loro area - spiega Inzaghi -, ma non siamo stati abbastanza cinici e abbiamo preso un gol fotocopia rispetto a quello che abbiamo preso dal Lecce e certi errori non ce li possiamo permettere. Caiceido veniva da quindici giorni strepitosi e avevo già pensato di farlo giocare dall'inizio: il suo lo ha comunque fatto e il doppio centravanti nel finale mi ha dato modo di trovare maggiore profondità. Terzo posto consolidato? È ancora presto, ci siamo noi e anche gli altri, ogni giornata le cose possono cambiare».



Decisamente amareggiato il tecnico del Sassuolo, De Zerbi: «Brucia perdere così, perché abbiamo a lungo tenuto testa ad una squadra fortissima. E lo abbiamo fatto continuando a giocare, pareggiando il loro vantaggio e costruendo anche i presupposti per il 2-1. Ho cambiato nella seconda parte della ripresa perché non poteva fare altro, ma non è che la Lazio abbia fatto granché, a livello di occasioni, ma ci ha punto solo un episodio e credo che per qualità di palleggio nel secondo tempo abbiamo fatto la miglior gara stagionale. Purtroppo non siamo una squadra furba o sgamata, e abbiamo pagato nel finale questa poca scaltrezza». «Alla fine sono andato dall' arbitro - ha concluso il tecnico degli emiliani - solo per dirgli che con lui sono sfortunato, e oggi ne ho avuto la conferma. Sul loro gol c'è, a mio avviso, fallo su Magnanelli e sarei curioso anche di rivedere la gomitata di Bastos a Boga che Chiffi ha sanzionato con il cartellino giallo: non so se ci stesse con la dinamica del corpo o fosse da rosso». Domenica 24 Novembre 2019, 18:20







