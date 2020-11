Lazio, Inzaghi: «Tamponi? Attacchi e voci infondate su di noi»

Alla vigilia della partita con la Juventus, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:

Tamponi. «Le voci che arrivano da fuori sono infondate, ma a noi hanno regalato ulteriore compattezza a livello di gruppo. Come sempre preferiamo far parlare il campo, in attesa di novità dalla società. Gli attacchi mediatici di questi giorni sono gratuiti e mi dispiacciono, ma rappresentano uno stimolo».

Vigilia. «Domani affronteremo la Juve, che rimane la squadra più forte del campionato. Valuterò oggi i ragazzi, proverò ad inserire forze fresche, se ci riuscirò. Abbiamo delle gare dispendiose alle spalle e dovrò tenerne conto. È una gara molto complessa, dovremo mettere in campo tutte le nostre energie».

Situazione. «Non ho mai perso la mia Lazio, anche se ci siamo dovuti fermare per quattro mesi perdendo diversi elementi nel post lockdown. Questa settimana abbiamo disputato due gare di Champions con 13 giocatori, i miei ragazzi si sono dimostrati fantastici».

Momento. «Penso di sì, sappiamo che è un momento di incertezza perché si cambia da un momento all'altro. Ci sono problematiche oggettive, conosciamo il nostro presidente, quando sia ligio e rigido nel farci seguire le regole. Stiamo seguendo il protocollo alla lettera, queste voci che vengono da fuori penso siano infondate. Ma queste voci e critiche esterne ci danno ancora più forza e compattezza. Noi possiamo far parlare solo il campo, e questo faremo, aspettando buone notizie dalla società».

Formazione. «Luis Alberto? Si è allenato personalmente a casa. Lui, Lazzari e Djavan non li vedo da un po' di tempo. Oggi li valuterò, cercherò di mettere forze fresche se ci riuscirò. Sono state tre trasferte dispendiose, con rotazioni limitate. Abbiamo consapevolezza, sappiamo che affrontiamo la squadra più forte a parere mio».

Scelta. «Ad oggi sono disponibili tutti. Però abbiamo visto in Champions, anche lì dovevano esserlo. Ho sempre pronta l'opzione A, ma anche la B, C e D. Ho analizzato bene la Juve negli ultimi giorni, per me stanno facendo bene, Andrea ha ottime idee, ha uno staff competente. Tudor ha esperienza, ha anche la fortuna di avere Baronio, che ha lavorato bene nelle nazionali e in Primavera. Pirlo ha idee, le sta mettendo in pratica».

