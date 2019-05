Inzaghi: «Abbiamo due strade per arrivare in Europa»

«In Europa penso che ci arriveremo, abbiamo due strade per farlo: o attraverso la Coppa Italia o col settimo posto. Siamo a due punti da Milan e Torino, con 9 punti ancora a disposizione, si può fare». Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi dopo il ko interno contro l'Atalanta che ha pregiudicato definitivamente la corsa Champions. «La Lazio deve centrare un posto Uefa - ha aggiunto il tecnico a Sky - siamo rammaricati per la sconfitta ma dobbiamo reagire subito. Abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati in vantaggio, ma in questa partite non basta svolgere il compitino. L'Atalanta ha meritato, è stata più lucida, noi abbiamo commesso errori individuali che abbiamo pagato cari, errori del genere non possiamo permetterceli». Ultimo aggiornamento: 18:01





