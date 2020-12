Le pagelle di Milan-Lazio 3-2: Reina (6,5) decisivo, anzi no. Super Milinkovic (6,5), ma perché è uscito?

REINA 6,5

Urla dall'inizio alla fine per coordinare la difesa, nel finale è decisivo su Rebic ma complice una difesa disattenta deve subire l'ennesimo gol su angolo.

PATRIC 5,5

Ingenuo il fallo su Rebic con cui regala al Milan il rigore che porta i rossoneri avanti 2-0. Solita grinta e determinazione ma c'è sempre l'errore dietro l'angolo. (43' st Hoedt, ng).

LUIZ FELIPE 6

Molto più a suo agio quando gioca da centrale puro, dopo un avvio in affanno trova i giusti tempi diventando decisivo in un paio di occasioni.

RADU 5

Nona gara di fila per il romeno che è in evidente affanno e avrebbe bisogno di riposo ma nonostante tutto non si risparmia mai.

LAZZARI 5,5

Trenino sulla sinistra quando serve si mette a fare anche l'ultimo in difesa. Corre tanto ma non è sempre così lucido.

MILINKOVIC 6,5

Gestisce alla perfezione le operazioni di smistamento palloni a centrocampo con una serie di giocate alla Milinkovic. La palla per Immobile è da Dvd. (28' st Akpa Akpro 5: poco reattivo).

ESCALANTE 6

Inizio in affanno poi trova fiducia con il passare dei minuti. Quando pè nel momento migliore si becca il giallo e Inzaghi lo cambia. (1' st Cataldi 6,5: grande sostanza ma sembra lottare da solo).

LUIS ALBERTO 6,5

Gara di grande sostanza e sacrifico, secondo gol consecutivo dopo quello segnato al Napoli peccato che nel finale si addormenta sul gol di Hernandez.

MARUSIC 6

Inerme sul colpo di testa di Rebic che porta in vantaggio il Milan, l'errore gli da la scossa inœia cos' a giocare un'altra gara senza più errori.

CORREA 6

Sul rigore concesso al Milan perde palla e ad innesca la ripartenza rossonera si procura il rigore che riapre il match. Esce per un guaio muscolare. (31' st Muriqi 5,5: deve fare ancora tanta strada).

IMMOBILE 6,5

Si fa ipnotizzare da Donnarumma sul dischetto ma trova il pareggio con un piatto mancino al volo servito con il goniometro da Milinkovic. (28' st Pereira 5,5: qualche spunto ma nulla di più).

INZAGHI 5

Tutto bene fino ad un quarto d'ora dalla fine quando decide di richiamare sia Immobile che Milinkovic fino a quel momento tra i migliori ed il Milan ne approfitta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 08:51

