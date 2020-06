Inzaghi preoccupato per Milinkovic ma esulta perché Leiva è completamente recuperato

E' scattato l'allarme in casa Lazio: il centrocampista Milinkovic infatti alle 18 è atteso nella clinica Paideia per un esame di controllo al ginocchio.Il serbo ieri si è scontrato in allenamento con il portiere Alia e stamani, dopo aver svolto la prima parte della seduta, sentendo fastidio al ginocchio, ha deciso di non partecipare alla partitella in famiglia, In serata se ne saprà di più lo staff spera che non si tratta di nulla di grave.

Buone notizie per Inzaghi invece arrivano da Lucas Leiva che è completamente recuperato dopo l'intervento al ginocchio e si allena ormai da una settimana a regime con la squadra. Ancora lavoro a parte per Strakosha dopo il fastidio al piede, verso il recupero anche Vavro che nel corso degli allenamenti a casa si era procurato un piccolo fastidio muscolare Domani altri tamponi sono attesi sia Proto che Lulic entrambi rientrati a Roma. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 14:13



