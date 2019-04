Lazio in volo. Ed era ora...

E alla fine ce l'ha fatta. La Lazio è diventata grande. Dopo tanto aver sofferto, dopo quei primi mesi di autunno con Milinkovic e Luis Alberto inesistenti, dopo le amnesie difensive, dopo l'incapacità di gestire il risultato, dopo anche la troppo rapida uscita in Europa League, la Lazio è finalmente sbocciata. Meglio tardi che mai. La voglia di ieri sera al Meazza di difendere l'1-0 con orgoglio e forza fisica e mentale non l'avevamo mai vista in questa stagione. E poi c'è sempre un gusto particolare a battere quell'Inter che solo un anno fa aveva buttato fuori dalle big proprio il club di Lotito. De Vrij avrà assistito e si sarà depresso...

Bravo Simone Inzaghi che è riuscito ad aggiungere alle indubbie qualità tecniche anche quelle caratteriali che non sempre erano emerse. Ora si che la volata per la Champions è lanciata: mancano nove giornate alla fine e tre punti dal MIlan quarto. Ma il 17 aprile prossimo si recupera Lazio-Udinese e il gap potrebbe essere chiuso. Lazio in volo e la primavera è appena iniziata. Dopo due quinti posti che gridano vendetta, vuoi vedere che il 2019 è davvero l'anno buono...





