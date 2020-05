Lazio a Formello: Inzaghi prepara l'operazione anti-Juve

Lo spirito è quello giusto, alla Lazio basterà ritrovare la migliore forma fisica per continuare a sfidare la Juventus per lo scudetto. Il resto lo dovrà fare il governo dando il via libera alla ripresa del campionato. Inzaghi ci crede e con lui tutta la squadra. La quarantena non solo non ha scalfito le ambizioni tricolori della squadra biancoceleste ma se possibile ha dato ancora più consapevolezza a tutto il gruppo. Lo si è capito dal primo giorno di ripresa a Formello quando, seppur alternati e ben distanziati, i giocatori sono tornati a calcare i campi del centro sportivo: poche chiacchiere e tanto lavoro c'è una voglia matta di tornare in campo. “Ce la possiamo fare” continua a ripetere Inzaghi certo che qualora ce ne fosse la possibilità la squadra sarebbe pronta per dare la caccia all'obiettivo più grande, a quel tricolore che prima della vittoria contro l'Inter in rimonta all'Olimpico nessuno si era mai nemmeno azzardato a nominare. Tutto merito di un gruppo unito e coeso fatto di giocatori che hanno un obiettivo comune ma tante ambizioni personali: c'è Inzaghi che sogna di scolpire il suo nome in maniera indelebile nella storia della Lazio, Immobile che brama lo scettro di capocannoniere della Serie A e la poltrona di miglior bomber d'Europa. Se Milinkovic è intenzionato a diventare il centrocampista più forte del mondo, Luis Alberto vuole invece tornare in Nazionale per poter disputare l'Europeo. Per Caicedo, accusato due anni fa di essere il colpevole della mancata qualificazione in Champions, sarebbe una rivincita, la stessa che potrebbe prendersi Correa che, un passato alla Samp e andato in Spagna a cercare fortuna, è diventato l'uomo in più. Tutto senza dimenticare i veterani Radu, Lulic e Parolo, per loro sarebbe il giusto tributo dopo anni di sacrifici così come per Leiva il finale più ovvio dopo una carriera da protagonista mentre per Acerbi un bel riconoscimento dopo anni di sofferenze. Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 19:49



